Россиянам раскрыли опасные последствия самодельного маникюра

В первую очередь врач пояснила, что чаще всего женщины уделяют особое внимание области основания ногтя и кутикулы, которая является самым уязвимым местом на ногтевой пластине. По ее словам, если маникюр проводить неправильно, то упомянутую зону можно повредить.

«В итоге это приведет к снижению роста, расслоению свободного края ногтя, ломкости и отслаиванию ногтей от ногтевого ложа. Может измениться форма ногтевых пластин — появятся поперечные полосы, углубления по типу "волна"», — предупредила Латыпова.

Доктор добавила, что не следует самостоятельно снимать гель-лак, поскольку это может привести к истончению ногтей и появлению болезненной чувствительности. Специалистка уточнила, что микротравмы от порезов и пропилов на ногтях приводят к заражению опасными инфекциями, такими как золотистый стафилококк или грибок.