Парикмахер назвала причины пожелтения седых волос

По словам специалистки, появление данного оттенка на прядях может быть спровоцировано курением. Кроме того, на возникновение указанного вида пигментации влияют прием лекарственных средств, длительное воздействие ультрафиолетового излучения, а также мытье головы недостаточно очищенной водой.

В мае парикмахер Марина Лапина раскрыла россиянкам способ, с помощью которого можно скрыть седину без окрашивания. Эксперт посоветовала поменять прическу и пробор. В то же время она отметила, что можно прибегнуть к средствам для тонирования волос, в частности, шампуням, бальзамам и маскам.