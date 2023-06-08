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Россиянам назвали причины пожелтения седых волос

Парикмахер-колорист Каролина Акульшина назвала россиянам причины пожелтения седых волос. Ее комментарий публикует портал «Городовой».

Парикмахер назвала причины пожелтения седых волос
© unsplash.com

По словам специалистки, появление данного оттенка на прядях может быть спровоцировано курением. Кроме того, на возникновение указанного вида пигментации влияют прием лекарственных средств, длительное воздействие ультрафиолетового излучения, а также мытье головы недостаточно очищенной водой.

Эксперт призвала отказаться от упомянутой вредной привычки, носить головные уборы и фильтровать воду.

«Также стоит постоянно подкрашивать волосы у парикмахера», — заявила собеседница издания.

В мае парикмахер Марина Лапина раскрыла россиянкам способ, с помощью которого можно скрыть седину без окрашивания. Эксперт посоветовала поменять прическу и пробор. В то же время она отметила, что можно прибегнуть к средствам для тонирования волос, в частности, шампуням, бальзамам и маскам.

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