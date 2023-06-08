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Врач перечислила россиянкам самые опасные бьюти-процедуры

Терапевт и доктор медицинских наук Оксана Пивоварова перечислила россиянкам самые опасные для здоровья бьюти-процедуры. Ее комментарий приводит издание Life.

Врач перечислила самые опасные бьюти-процедуры
© Lenta.ru

В первую очередь в список угрожающих здоровью процедур специалистка внесла перманентный макияж, во время которого в верхние слои кожи с помощью иглы внедряют пигмент. По ее словам, во время проведения данной косметической процедуры есть вероятность инфицирования и заражения всего организма.

Кроме того, врач предупредила, что введенная под кожу краска может изменить свой цвет из-за температуры тела или использования косметических средств для ухода за лицом.

«Косметологи любят называть красящий пигмент гипоаллергенным. Но в его составе имеются консервирующие вещества. Они могут вызвать тяжелую аллергическую реакцию и воспаление», — пояснила Пивоварова.

Помимо этого, эксперт рассказала, что инъекции ботокса из-за некачественно обработанных игл могут вызвать сильную аллергию или инфицирование. Также Пивоварова добавила, что пластика груди чревата воспалениями, нагноениями и развитием опухоли. Терапевт уточнила, что после упомянутого хирургического вмешательства грудное вскармливание окажется под вопросом.

В заключение медик назвала липосакцию опасной процедурой из-за возможного заражения, развития воспалений и нарушения обмена веществ.

В марте врач Николь Джеймс раскрыла опасные последствия популярных косметологических процедур. По словам эксперта, нитевой лифтинг может привести к заражению крови, опущению глаз, а также многочисленным шрамам на коже.

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