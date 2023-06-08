Женщины рассказали о самых неочевидных особенностях своих тел

"Выбор правильного тампона — каждый раз рулетка. Слишком маленький, и ты чувствуешь, как он пытается выпасть от тяжести на ходу. Слишком большой — и приходится с болью вытаскивать полусухой"



"Мы понятия не имеем, когда заканчивается менструация. Просто в какой-то момент думаем — к черту это все и решаем, что она кончилась".