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Девушка решила удалить веснушки и осталась с «пищевой пленкой» вместо кожи

Блогерша Дун Ройзин из Австралии решила удалить веснушки и осталась с «пищевой пленкой» вместо кожи. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 48 тысяч подписчиков.

Девушка решила удалить веснушки и осталась с «пищевой пленкой» вместо кожи
© Лента.ру

Юзерша с никнеймом @dooneroisin призналась, что захотела выровнять тон лица, избавившись от пигментации. По этой причине она сделала пилинг и показала результат. На размещенных кадрах видно, что кожа инфлюэнсерши стало сильно шелушиться и слезает большими пластами.

«Моя кожа похожа на пищевую пленку, все чертовски зудит, но мне нравится», — заключила она.

Подписчики оценили поступок девушки в комментариях под постом.

«Я бы не смогла устоять перед пилингом», «Веснушки довольно милые», «А мне нравятся женщины с веснушками», — написали пользователи сети.

В марте блогерша Андреа самостоятельно сделала пилинг и показала подписчикам ожоги на лице. На размещенных кадрах юзерша предстала с многочисленными покраснениями и корками в области подбородка, лба и щек. Помимо этого, в опубликованном ролике видно, что у героини публикации отстает верхний слой кожи.

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