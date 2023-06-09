Девушка решила удалить веснушки и осталась с «пищевой пленкой» вместо кожи

Блогерша Дун Ройзин из Австралии решила удалить веснушки и осталась с «пищевой пленкой» вместо кожи. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 48 тысяч подписчиков.

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Юзерша с никнеймом @dooneroisin призналась, что захотела выровнять тон лица, избавившись от пигментации. По этой причине она сделала пилинг и показала результат. На размещенных кадрах видно, что кожа инфлюэнсерши стало сильно шелушиться и слезает большими пластами.

«Моя кожа похожа на пищевую пленку, все чертовски зудит, но мне нравится», — заключила она.

Подписчики оценили поступок девушки в комментариях под постом.

«Я бы не смогла устоять перед пилингом», «Веснушки довольно милые», «А мне нравятся женщины с веснушками», — написали пользователи сети.