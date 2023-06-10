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Блогерша растворила филлер в губах и показала неожиданные последствия

Блогерша Соф (фамилия неизвестна) растворила филлер в губах и показала неожиданные последствия. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша растворила филлер в губах и показала неожиданные последствия
© Лента.ру

Инфлюэнсерша с никнеймом sbodysxph__ рассказала, что после увеличения губ решила растворить введенный филлер. Для этого она посетила косметологический салон и сняла на камеру процесс работы мастера. Сначала на размещенных кадрах юзерша предстала с нанесенным на губы обезболивающим кремом. Затем косметолог удалил девушке наполнитель с помощью шприца.

В опубликованном ролике видно, что после манипуляций верхняя губа пользовательницы сети опухла и стала в несколько раз больше. Кроме того, на коже появился большой синяк.

«Почему одна губа так сильно вздулась?» — возмутилась Соф.

Публикация стала вирусной и набрала более 718 тысяч просмотров. Подписчики удивились внешнему виду блогерши в комментариях под постом.

«Ужас, это настоящий отек», «Боже мой», «Почему девушки решаются на такое», «Мне кажется, что у вас пошла аллергическая реакция», — заключили они.

Ранее в июне врач назвала россиянкам главные ошибки при увеличении губ. Эксперт пояснила, что к нежелательному результату могут привести неправильно подобранный филлер или введение чрезмерного количества препарата. Доктор также уточнила, что иногда после коррекции клиентки получают слишком большие губы. По ее словам, в 90 процентах случаев к такому результату приводит желание пациента, а не ошибка врача.

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