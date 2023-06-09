Врач назвала три омолаживающих кожу средства

Врач Сания Махмуд назвала три средства, которые омолаживают кожу. Соответствующей информацией она поделилась в беседе с Express.co.uk.

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В первую очередь доктор посоветовала использовать ретинол в качестве уходового средства за лицом.

«Он имеет много преимуществ, включая минимизацию появления тонких линий и морщин, а также улучшение текстуры и тона кожи. Также ретинол борется с пигментацией и прыщами, однако перед его применением необходимо проконсультироваться со специалистом», — предупредила Махмуд.

Помимо этого, по словам медика, предотвратить первые признаки старения в виде пятен и морщин поможет солнцезащитной крем с коэффициентом не менее 50.

«Средство с SPF-защитой сегодня является самым важным продуктом по уходу за кожей в любое время года для поддержания ее здоровья в долгосрочной перспективе», — пояснила она.

В заключение Махмуд включила в список омолаживающих ингредиентов продукты с витамином С.

«Это отличный ингредиент, который помогает уменьшить пигментацию и осветлить общий тон кожи», — уточнила она в заключение.