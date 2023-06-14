Как сделать кудри без плойки на выпускной: инструкция
Кудри и красивые большие локоны — одна из самых популярных причесок на выпускной. Она подходит и для торжественной, и для менее официальной части, а также будет органично смотреться с любым нарядом.
Для кудрей нужна плойка или бигуди. Если у вас нет ни того, ни другого, рассказываем в инструкции “Рамблера”, как сделать красивые кудри из подручных средств.
Вам понадобится: гель для укладки, невидимки и носки или любые лоскуты ткани. Если прическу нужно сделать очень быстро, то еще потребуется фен.
- Вымойте волосы с шампунем и кондиционером.
- Высушите полотенцем так, чтобы на волосах осталось немного влаги.
- Нанесите на волосы гель или пенку для укладки.
- Возьмите небольшие лоскуты ткани или носки. Количество зависит от длины волос и размера желаемых кудрей.
- Положите носок или ткань на конец локона, а потом накрутите на него волосы. Накручивать нужно до того момента, где вы хотите оставить начало кудрей.
- Закрепите носок к голове невидимкой или завяжите его концы между собой. Так он будет держаться долго.
- После этого нужно подождать, пока волосы высохнут. Можно также высушить их феном.
- В конце закрепите укладку лаком.
Не забывайте про меры предосторожности. Если у вас тонкие волосы, предварительно нанесите на них термозащиту.
Также стоит подобрать шампунь и кондиционер под ваш тип волос. Если вы хотите сделать укладку волнами, а не кудрями, то рекомендуем заплести косички на влажные волосы и лечь с ними спать.