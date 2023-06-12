Чек-лист вечернего ухода за кожей
Вечерний уход за кожей очень важен, так как именно в ночное время наша кожа регенерирует, отдыхает и вырабатывает различные микроэлементы. Для того, чтобы все процессы проходили правильно, коже необходимо помогать. Для этого нужно подобрать соответствующий уход в несколько этапов.
Кроме того, вечерний уход — отличный способ расслабиться и снять напряжение перед сном, не смотря в телефон или планшет.
О том, как ухаживать за кожей вечером, — в материале “Рамблера”.
- Очищение. Очищение в уходе за кожей делится на два этапа. Первый: очищение от косметики — делать это можно с помощью мицеллярной воды, гидрофильного масла или специальных средств для снятия макияжа. Второй: очищение кожи. Для этого подойдут гели и пенки для умывания. Это более глубокое очищение, которое необходимо в любом возрасте и для любого типа кожи.
- Тонизирование. Для этого подойдет лосьон или тоник. Его задача — нормализовать РН-баланс, который был нарушен во время умывания. Если после этого этапа кожа остается стянутой, то значит средство вам не подходит.
- Сыворотка. Этот продукт подбирается индивидуально в зависимости от типа кожи и возраста. Ночная сыворотка нужна не всем и стоит это иметь в виду.
- Крем. Крем также не нужно наносить абсолютно всем. Какой коже нужен крем на ночь: женщинам после 45 лет, женщинам с очень сухим типом кожи, женщинам с чувствительной кожей и тем, кто пользуется сывороткой — для закрепления ее действия.
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