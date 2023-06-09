Блогерша раскрыла простой способ сохранить чистоту волос надолго

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом vitulls, чей блог насчитывает 70 тысяч подписчиков, порекомендовала мыть голову дважды, а также использовать кондиционер. Так, по ее словам, сначала она очищает локоны шампунем во всех труднодоступных местах, отодвигая при этом уши. Во время второго очищения юзерша призвала использовать каплю шампуня, растирать ее между ладонями и наносить на участки головы, которые загрязняются быстрее всего.