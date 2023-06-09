Как предупредить появление брылей и второго подбородка

Как укрепить овал лица, чтобы признаки старения в виде брылей и второго подбородка не давали о себе знать максимально долго, рассказывает Роза Герлиани ― врач-дерматокосметолог центра инновационной медицины.

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Брыли, второй подбородок, тяжелые щеки ― все это результат естественного гравитационного птоза. Возрастные изменения кожи ― явление неизбежное, но корректируемое. С ним сталкивается каждый, но в разное время. Есть множество эффективных способов, чтобы отсрочить эту встречу и максимально продлить молодость кожи.

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Осанка

Необходимо обратить внимание на свою осанку, которая оказывает сильное влияние на лицо, шею и декольте. Привычка сутулиться, опускать голову вниз и криво сидеть приводит к образованию преждевременных морщин и снижению качества кожи.

Массажи

Подтянуть кожу нижней трети лица помогает массаж. Конечно, идеально обратиться для этого к специалисту, поскольку без знания анатомии лица можно не получить желаемый эффект и даже навредить себе. Например, если делать массаж не по массажным линиям или слишком интенсивно, можно растянуть кожу, усугубить морщины и отечность. Выбирая из разных видов массажа, обратите внимание на те, которые помогают бороться с птозом тканей: медицинский, лимфодренажный, скульптурный, буккальный, Гуаша.

Косметолог

Подбирать оптимальную стратегию сохранения молодости лица лучше всего с косметологом. При осмотре специалист оценивает исходное состояние кожи, анализирует уход и образ жизни и дает профессиональные рекомендации, которые сберегут ваше время и средства на самостоятельный поиск подходящих средств.

Сегодня индустрия косметологии предлагает массу anti-age решений, которые позволяют обмануть время:

Ультразвуковая подтяжка лица на аппарате Ультраформер. Всего за одну процедуру без периода реабилитации и повреждения кожи можно получить заметный эффект омоложения.

Микротоковая терапия, фракционная микроигольчатая терапия, лазерные процедуры. Они дают мощный лифтинг-эффект и избавляют от отечности, из-за которой лицо часто выглядит старше.

Ботулинотерапия. Инъекции ботулотоксина помогают убрать гипертонус мышц, из-за которого образуются складки и обвисания кожи.

Контурная пластика (инъекции филлеров). Эффективна, когда требуется поднять уголки губ, сделать углы челюсти четче и скорректировать нависшие щеки.

Мезотерапия, биоревитализация, биорепарация. Рекомендуются в качестве регулярной профилактики для поддержания упругости кожи.

Пластика

липосакция;

эндоскопический лифтинг;

фейслифтинг;

нитевой лифтинг;

платизмопластика;

лифтинг шейно-подбородочной зоны. В случаях, когда птоз уже очень заметный и аппаратная и инъекционная косметология не дают желаемого эффекта, можно обратиться за помощью к пластическому хирургу. Подтянуть овал лица так, чтобы следы вмешательства визуально были незаметны, можно с помощью следующих операций:

Главное, обратить внимание на первые признаки старения как можно раньше и подходить к вопросу комплексно.