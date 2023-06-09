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Парикмахер назвала три портящие волосы во время сна ошибки

Парикмахер Рэйчел Валентайн из Австралии назвала три портящие волосы ошибки во время сна. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Парикмахер назвала три портящие волосы во время сна ошибки
© Lenta.ru

Так, специалистка призвала отказаться от сна с мокрыми прядями, поскольку в данном состоянии они особенно уязвимы. «Убедитесь, что они высохли как минимум на 80 процентов», — посоветовала эксперт. В то же время не следует спать с высоким хвостом и укладывать волосы на макушке. «Распущенная коса или свободный хвост, завязанный внизу, будут намного лучше», — отметила автор ролика, добавив, что также предпочтительно использовать атласные резинки.

Кроме того, парикмахер порекомендовала надевать в ночное время на голову шелковые чепцы или поменять наволочки на шелковые.

Ранее Рэйчел Валентайн из Австралии раскрыла правильный способ ухода за прядями в отпуске. Так, она рекомендовала брать в поездки профессиональные уходовые средства, подходящие по типу волос. Помимо этого, эксперт отметила важность использования несмываемых средств с SPF-защитой.

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