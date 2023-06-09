Парикмахер назвала три портящие волосы во время сна ошибки

Так, специалистка призвала отказаться от сна с мокрыми прядями, поскольку в данном состоянии они особенно уязвимы. «Убедитесь, что они высохли как минимум на 80 процентов», — посоветовала эксперт. В то же время не следует спать с высоким хвостом и укладывать волосы на макушке. «Распущенная коса или свободный хвост, завязанный внизу, будут намного лучше», — отметила автор ролика, добавив, что также предпочтительно использовать атласные резинки.