Как избавиться от черных точек на лице

Черные точки — так обычно называют небольшие темные пятна на лице, которые возникают из-за скопления кожного сала. Обычно под этим термином имеют в виду безобидные сальные нити, однако настоящую опасность представляют более крупные черные точки — открытые комедоны. «Лента.ру» поговорила с косметологом и выяснила, чем отличаются сальные нити от комедонов и в чем причины их возникновения, а также узнала, помогают ли чистки избавиться от черных точек раз и навсегда.

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Сальные нити и комедоны — в чем разница?

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Врач-дерматолог, косметолог Мария Марусина в разговоре с «Лентой.ру» рассказывает, что маленькие точки на лице, которые часто путают с комедонами, — это сальные железы, выполняющие свою обыденную работу по выделению кожного сала. По сути, это небольшие скопления кожного жира и ороговевших клеток кожи, которые при выдавливании выглядят как тонкие нити желтого или белого цвета.

Анатомически сальных желез больше на центральной части лица, поэтому эта область кажется более блестящей, чем, например, щеки. Кроме того, сальных желез много на волосистой части головы, груди и спине. На жирной и комбинированной коже лица такие точки выглядят более крупными и заметными, сала тоже вырабатывается больше — это не патологическое явление, а физиологические особенности.

Комедоны, в свою очередь, являются признаками акне. Это патологическое скопление большого количества кожного сала из-за его гиперпродукции, дисбаланса липидов (жиров), гиперкератоза и воспаления. Комедоны могут быть закрытыми и открытыми: первые имеют форму небольших белых бугорков, вторые представляют собой плотные точки темного цвета.

"В отличие от сальных нитей, комедоны имеют более крупную и выпуклую форму, а также более высокую плотность. Большое количество комедонов говорит о наличии легкой или средней степени тяжести течения акне. Эти образования требуют обращения к дерматологу с последующим лечением", - Мария Марусина, врач-дерматолог и косметолог.

Бороться с сальными нитями бесполезно, их появление — нормальный физиологический процесс, а вот вредная привычка выдавливать их может привести к травмированию кожных покровов и последующему возникновению прыщей и черных точек (комедонов).

"Важно понять, что сальные нити не делают кожу грязной. Это абсолютная норма, и избавиться от них полностью не получится. Темный цвет черным точкам дает окисление кожного сала на воздухе, а не загрязнение извне", - Мария Марусина, врач-дерматолог и косметолог.

Причины появления черных точек на лице

Комедоны возникают вследствие закупоривания волосяных фолликулов — крошечных отверстий на поверхности кожи. Сальные железы прикреплены к волосяным фолликулам и в норме отвечают за увлажнение кожи себумом (кожным салом) и предотвращение потери влаги. Когда железы начинают вырабатывать слишком большое количество кожного сала, в фолликуле образуется пробка. При такой закупорке пор можно наблюдать белые угри под слоем эпидермиса или черные точки на поверхности кожи.

Почему выделяется слишком много кожного сала:

гормональные изменения в организме женщины во время менструации, беременности, а также при синдроме поликистозных яичников;

генетическая предрасположенность, наличие акне в семейном анамнезе;

повышенный уровень гормона тестостерона;

неправильный уход за кожей, использование комедогенных косметических продуктов;

прием некоторых лекарственных препаратов, таких как стероидные препараты, литий (используется для лечения депрессии и биполярного расстройства) и ряд противоэпилептических средств;

регулярное ношение предметов одежды, оказывающих давление на пораженный участок кожи;

курение.

Как избавиться от черных точек?

Итак, мы выяснили, что удалять черные точки (комедоны) и сальные нити, выдавливая их, нельзя — это не только не решит проблему, но может привести к серьезным последствиям: воспалению и возникновению рубцов. Что же делать?

"Профессиональная чистка у косметолога или дерматолога — достаточно травматичная и болезненная процедура. Ошибочное мнение, что кожу нужно чистить ежемесячно, навязано рекламой и неграмотными специалистами. Сальные нити не требуют регулярного выдавливания, а обилие комедонов нуждается в лечении. Пилинги и маски, как домашние, так и профессиональные, уместны в умеренном количестве", - Мария Марусина, врач-дерматолог и косметолог

Косметолог отмечает, что кислоты также могут способствовать уменьшению выработки кожного сала и нормализации состояния кожи. Для этого оптимальны салициловая, азелаиновая, гликолевая и миндальная кислоты. Ретинол также может оказать положительный эффект, но его важно вводить постепенно и отдельно от остальных кислотных средств.

"Лазерная шлифовка, дермабразия и игольчатый RF-лифтинг могут улучшить рельеф кожи и немного, но долговременно, сузить просвет пор. Однако важно помнить, что эти процедуры травматичны и болезненны для кожного покрова, поэтому требуют реабилитации и финансовых вложений", - Мария Марусина, врач-дерматолог и косметолог.

Как правильно ухаживать за кожей, чтобы не допустить появления черных точек?

Один из главных этапов в борьбе с комедонами и сальными нитями — правильный ежедневный уход.

1. Умываться лучше не более двух раз в день, не стремясь очистить кожу «до скрипа» — это может привести к повреждению кожного барьера. Рекомендуется пользоваться очищающими средствами, предназначенными для жирной и проблемной (склонной к акне) кожи, это поможет уменьшить скопления в порах.

2. Регулярное отшелушивание кожи средствами с салициловой кислотой, в отличие от скрабов и очищающих полосок, не травмирует кожу и помогает уменьшить видимость черных точек. Однако следует быть осторожными — слишком частое использование средств с салициловой кислотой тоже может повредить кожу.

3. Производные витамина А, такие как ретинол, помогают регулировать обновление клеток кожи, предотвращая избыточное скопление жира в порах.

4. Повреждение кожи ультрафиолетом также может привести к расширению пор — это делает черные точки более заметными, поэтому весной и летом важно использовать солнцезащитный крем на ежедневной основе и сократить применение косметики с кислотами.

"Отсутствие SPF-защиты при использовании кислот может привести к возникновению пигментных пятен", - Мария Марусина, врач-дерматолог и косметолог.

Специалист также отмечает, что бензоил пероксид и антибиотики, которые используют в лечении акне, никак не влияют на жирность, комедоны и сальные нити. Они оказывают действие на воспалительный процесс, поэтому должны назначаться только после консультации с врачом при наличии показаний.

Чего не стоит делать при склонности к появлению комедонов?

Врач-дерматолог отмечает, что масло в составе мицеллярной воды или крема может оказать отрицательный эффект на черные точки. «Гидрофильное масло лучше оставить для нормальной и сухой кожи, а для жирной выбирать форму геля. Кроме того, увлажнение в креме должно осуществляться за счет гиалуроновой кислоты, а не масел. Стоит быть осторожными и с массажами лица — лучше не использовать при массаже масло, даже если на нем написано "не комедогенно"», — поясняет Мария Марусина.

Профилактика черных точек на лице

По словам врача-дерматолога, профилактика появления черных точек включает в себя:

очищение кожи два раза в день;

умеренное регулярное использование кислот в домашнем уходе;

кремы от черных точек, содержащие кислоты и увлажняющие компоненты;

регулярное посещение косметолога;

обращение к врачу-дерматологу при наличии большого количества комедонов;

правильное питание, здоровый сон, регулярную физическую активность, минимизацию стрессовых факторов.