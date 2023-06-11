Пилинги, которые можно делать в домашних условиях

Ежедневное очищение — обязательный этап бьюти-рутины. Однако без пилингов ваш уход будет неполным. И еще хорошая новость: косметологи уверяют, что многие пилинги можно запросто делать даже летом. К тому же арсенал средств для домашнего ухода такой огромный, что вам не обязательно идти в салон. Достаточно изучить бьюти-новинки. Отдел красоты WomanHit.ru поможет вам сориентироваться в громадном количестве разнообразных средств.

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Надо или нет?

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Но для начала давайте все-таки поймем, зачем вообще нужны пилинги. Ведь есть же естественные циклы отшелушивания кожи? Все дело в том, что задача пилингов — не обязательно в отшелушивании омертвевших роговых клеток эпидермиса. Параллельно мы преследуем еще две цели — боремся с признаками возрастных изменений и корректируем существующие дефекты кожного покрова. Это, например, неравномерная пигментация, мелкие морщинки, расширенные поры, чересчур сухая кожа, следы акне. Также не нужно забывать, что после кислотных пилингов меняется pH, то есть кислотность кожного покрова. А поскольку с возрастом pH кожи «уходит» в щелочную сторону (и вследствие этого приводит к снижению активности многих ферментативных систем и к размножению патогенных организмов), то мы пилингами восстанавливаем здоровый метаболизм многих клеточных процессов и улучшаем состав микрофлоры нашей кожи.

Всем и каждому

Еще один важный вопрос, который часто задают косметологам: всем ли показаны пилинги? Ответ: да, но есть, само собой, и противопоказания. Забудьте про пилинги при розацеа, наличии воспалительного и гнойно-воспалительного процесса на коже. Также следует учитывать индивидуальные параметры, тип и возраст кожи, наличие эстетических проблем и дерматологических заболеваний, общее состояние организма, возможную чувствительность к тем или иным агентам. В салоне с этим разбирается врач-косметолог, для домашнего ухода особые знания не нужны, поскольку по концентрации пилинги отличаются от профессиональных средств. Понятно, что кожа очищается только поверхностно, но в любом случае она будет вам благодарна.

Мы собрали для вас пилинги, которые можно смело делать дома.

Пилинг-подушечки для кожи лица «Двойная защита» от AVON

Пилинг с помощью салициловой кислоты считается одним из самых деликатных, но в то же время эффективных. Эти пилинг-подушечки, помимо салициловой кислоты, имеют в своем составе комплекс биотиков. Эффект после их применения заметен сразу: уменьшается видимость пор, выравнивается поверхность кожи. Очищающие пилинг-подушечки помогают уменьшить появление прыщей, сокращают морщины и пигментные пятна. Одна упаковка заменяет 3 салонные процедуры.

Очищающие и осветляющие кислотные пилинг-пэды для лица с гликолевой кислотой 10%, салициловой и молочной кислотами от ART & FACT

В этих пилинг-подушечках основной ингредиент — гликолевая кислота, самая универсальная из всех кислот. Во-первых, из-за того, что она очень хорошо изучена, и ее свойства доподлинно известны. Во-вторых, она обладает самым маленьким размером молекулы среди других AHA-кислот, что дает ей возможность легко и быстро проникать вглубь кожи и добираться до клеток-фибробластов, отвечающих за производство нового коллагена. Кроме того, гликолевая кислота является сильным стимулятором и запускает активные процессы клеточной регенерации. Если сравнивать ее с ближайшим по эффективности конкурентом — ретинолом, — то в отличие от последнего гликолевая кислота не обладает токсическим действием и ее можно наносить на большие по площади участки кожи. Таким образом, она более безопасна и имеет меньше побочных действий при своем огромном клиническом потенциале. Ее часто добавляют к другим кислотам, чтобы повысить терапевтический эффект пилинга.

Также в составе этих пэдов, помимо уже знакомых нам кислот, — экстракты папайи и ананаса, которые дополняют продукт противовоспалительной эффективностью.

Обновляющая пилинг-скатка для лица с AHA-кислотами от Likato Professional