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Женщин предупредили об опасной летом косметике

Применение некоторых косметических средств в жаркие и солнечные дни летом грозит ожогами и развитием аллергии, предупредила врач-дерматолог Елена Мошкова. Об этом она рассказала россиянкам в беседе с «Москвой 24».

Женщин предупредили об опасной летом косметике
© Lenta.ru

Врач объяснила, что в составе некоторой косметики содержатся фотосенсибилизаторы — вещества, которые увеличивают чувствительность кожи к воздействию света. Она уточнила, что то, насколько сильной будет ответная реакция кожи, зависит от количества наносимого средства, вида самого вещества и длительности его воздействия, а также индивидуальных особенностей организма.

«Фотосенсибилизаторы повышают риск солнечного ожога и аллергии. Может появиться покраснение, жжение, зуд, отек, пузыри», — рассказала Мошкова.

По ее словам, усиливать воздействие солнца могут экстракты некоторых растений, например зонтичных; отдушки 6-метилкумарин, метилантранилат, мускус, амбра; бактериостатические добавки, например галоидные салициламиды. Кроме того, продолжила она, фотосенсибилизаторы содержат красители: апельсиновый красный, бенгальская роза, акрифлавин и многие другие; каменноугольная смола и ее производные — нафталин, деготь и так далее.

Фотосенсибилизаторами, добавила врач, являются и многие эфирные масла: сандаловое, кедровое, лимонное, лаймовое — а также содержащиеся в омолаживающих кремах и средствах от акне ретиноиды.

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