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Стала известна победительница конкурса «Уральская краса — длинная коса»

Победительницей конкурса «Уральская краса — длинная коса», прошедшего в Екатеринбурге, стала 35-летняя Марина Кузнецова. Об этом стало известно KP.RU.

Стала известна победительница конкурса «Уральская краса — длинная коса»
© Lenta.ru

Финал конкурса прошел в День России в понедельник, 12 июня, в торгово-развлекательном центре Veer Mall. «Я счастлива! Сбылась моя детская мечта, — заявила со сцены победительница».

Отмечается, что длина волос конкурсантки — 121 сантиметр. Организатор мероприятия сообщила, что у большинства членов жюри не было сомнений, чтобы проголосовать за новую обладательницу короны.

«Она такая харизматичная, танцевала хорошо, красиво улыбалась, просто была счастливой, — подчеркнула Степура. — В общем, всех очаровала! И коса, конечно, хороша — почти до пола».

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