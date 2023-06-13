Хореограф посоветовала упражнения для растяжки ягодиц

Хореограф Дарина Грачева посоветовала упражнения для растяжки ягодиц. Ее слова передает «Чемпионат».

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Первыми Грачева рекомендовала делать перекаты. Исходное положение — сидя на коленях, ягодицы над ступнями, упор на руки спереди. Затем необходимо поочередно делать перекаты ягодиц налево и направо.

Далее хореограф предложила сесть на ягодицы, ступни поставить перед собой. Одну ногу ступней нужно положить на колено другой, руки поставить сзади и тянуться грудной клеткой к ноге.

Затем, оставаясь в положении сидя, нужно вытянуть одну ногу вперед, а вторую переставить через нее. Локтем противоположной руки необходимо с внешней стороны упереться в колено. Далее нужно максимально развернуть в сторону верхнюю часть тела.