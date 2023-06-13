$83.64+1.0090.39+1.38

Хореограф посоветовала упражнения для растяжки ягодиц

Хореограф Дарина Грачева посоветовала упражнения для растяжки ягодиц. Ее слова передает «Чемпионат».

Хореограф посоветовала упражнения для растяжки ягодиц
© Unsplash

Первыми Грачева рекомендовала делать перекаты. Исходное положение — сидя на коленях, ягодицы над ступнями, упор на руки спереди. Затем необходимо поочередно делать перекаты ягодиц налево и направо.

Далее хореограф предложила сесть на ягодицы, ступни поставить перед собой. Одну ногу ступней нужно положить на колено другой, руки поставить сзади и тянуться грудной клеткой к ноге.

Затем, оставаясь в положении сидя, нужно вытянуть одну ногу вперед, а вторую переставить через нее. Локтем противоположной руки необходимо с внешней стороны упереться в колено. Далее нужно максимально развернуть в сторону верхнюю часть тела.

Ранее тренер Влада Уварова назвала лучшие упражнения для прокачки ягодиц в домашних условиях. По словам специалиста, наиболее эффективными являются выпады на месте назад, болгарские приседания, подъемы на возвышение и румынская тяга на одной ноге.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители