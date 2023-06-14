Косметолог рассказала, как правильно выбрать солнцезащитное средство

Так, специалист рассказала, что подбирать солнцезащитное средство нужно в зависимости от интенсивности солнца и типа внешности людей. Различают шесть основных типов.

Люди первого типа имеют светлые и рыжие волосы, у них бледная кожа, легко обгорающая на солнце. Они должны пользоваться средством с УФ-защитой более 50.

Ко второму типу относятся люди с европейской внешностью и русыми волосами. Люди этого типа загорают плохо, нередко обгорают. Однако кожа способна к интенсивной выработке меланина – время пребывания на солнце или в солярии нужно постепенно увеличивать. Им подойдут средства с такой же защитой, что и при первом типе.