Зачем нужна сыворотка для кожи лица

Хорошенько посмотрите в зеркало: если внешний вид вашей кожи вас абсолютно не устраивает, несмотря на использование всех подходящих кремов, то пришло время добавить в свой ежедневный «рацион» особое средство по уходу — сыворотку.

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Этот уходовый продукт обладает существенными преимуществами для кожи, и его часто рассматривают как один из наиболее полезных этапов в косметических процедурах.

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Но в чём же такая уникальность сыворотки? Как часто её нужно наносить? Когда она начинает действовать?

Вместе с Екатериной Островской, косметологом-эстетистом, исполнительным директором, Co-founder бренда lifecode ответим на все эти вопросы и даже больше.

Что такое сыворотка для лица?

Сыворотка для лица — это средство дополнительного ухода за кожей с высокой концентрацией активных ингредиентов.

Может ли сыворотка для лица заменить крем?

Сыворотки иногда можно использовать как самостоятельное средство, но максимальный эффект от них достигается в сочетании с кремом. Дело в том, что сыворотки усиливают действие вашего уходового комплекса или дополняют его. Например, кожа жирного типа может быть обезвоженной. Тогда действие основного ухода будет направлено на себорегуляцию, увлажнение и предотвращение появления воспалений. А сыворотка поможет восстановить уровень влаги в клетках и вернуть коже естественное сияние.

В чём отличие сыворотки от других уходовых средств для кожи лица?Как я уже говорила, у сывороток богатый активными ингредиентами состав (до 70%). А ещё они способны быстро доставить эти ингредиенты глубоко в кожу. Воздействие на клеточном уровне помогает достигнуть видимых результатов. Чаще всего сыворотки имеют узкий спектр действия и решают конкретную проблему.

Как выбрать ту самую сыворотку для кожи лица, если нужно решить сразу несколько проблем (например, сократить морщины, сухость кожи, тусклый цвет кожи) — можно ли использовать сразу несколько сывороток для кожи лица?

Принцип «чем больше, тем лучше» с сыворотками не работает. Важно помнить о сочетаемости ингредиентов. Витамин С «дружит» с гиалуроновой кислотой, а с ретинолом нет. Поэтому если вам необходимо решить сразу несколько проблем, то лучше использовать одну сыворотку утром, другую — вечером или выбрать комплексное средство. Например, мультифункциональная спрей-сыворотка 5 в 1 глубоко увлажняет кожу и защищает её от потери влаги, оказывает антиоксидантное действие, повышает эластичность и упругость кожи, разглаживает микрорельеф и выравнивает тон.

Чем различаются сыворотки с разной консистенцией?

Чаще всего консистенция зависит от типа кожи, для которого она предназначена. Например, обладательницы жирной и проблемной кожи не жалуют масляные текстуры. Плотные сыворотки комфортнее использовать на ночь, а лёгкие — с утра. Но это не закон, а индивидуальные предпочтения. Спрей-сыворотку нашего бренда можно использовать утром и вечером, и даже в течение дня, если чувствуете такую необходимость.

В независимости от консистенции сыворотки эффективно решают проблемы кожи.

Можно ли наносить сыворотку для кожи лица на нежную кожу вокруг глаз?

Сыворотку для лица не стоит использовать для кожи вокруг глаз, если только это не предусмотрено производителем. У нас есть сыворотка для ухода за кожей лица и области вокруг глаз — пептидная с эффектом ботокса. Её формула, наполненная инновационными компонентами, предусматривает решение проблем этой нежной зоны.

Часто в составах сывороток есть гиалуроновая кислота, коллаген и ниацинамид — что это за компоненты (вещества)?Это эффективные ингредиенты, которые подходят для любого типа кожи. При этом каждый из них обладает достаточно обширным спектром действия. В зависимости от сочетания и дозировки этих ингредиентов сыворотка будет работать над конкретной проблемой. Объединяет гиалуроновую кислоту, коллаген и ниацинамид их эффективность в борьбе с возрастными изменениями.С какого возраста можно начать пользоваться сыворотками для лица?

Я бы не ориентировалась в этом вопросе на возраст. Главное — это потребности кожи. В 20 лет просто нет смысла использовать лифтинговые средства, т. к. эффект будет равен нулю. Ведь в этом возрасте тургор кожи находится в отличном состояние, а вот степень её увлажнённости может страдать. Сыворотка для проблемной кожи из серии Anti Acne может быть актуальна и в 14, и в 40.В идеале схема использования сывороток выглядит так: после 20 лет применяем увлажняющие сыворотки, после 30 лет — следует обратить внимание на составы для повышения упругости и эластичности кожи, а после 40 — ищем средства с эффектом лифтинга. Но лучше ориентироваться на потребности своей кожи.

Могут ли сыворотками для лица пользоваться мужчины?

Несмотря на то, что мужчины начинают нуждаться в средствах anti-age намного позже женщин из-за особенностей кожи, они тоже могут сталкиваться с определёнными проблемами. И сыворотки способны их решить. А здоровая и ухоженная кожа украшает не только женщин, но и мужчин.Как часто можно пользоваться сывороткой для лица? Есть ли ограничения по использованию летом, когда чаще бываешь на солнце?

Для достижения выраженного эффекта от воздействия сыворотки необходима регулярность. Используйте средство 1-2 раза в день курсом или на постоянной основе в зависимости от рекомендаций производителя.

Практически все сыворотки можно применять круглый год. Есть ряд ингредиентов, средства с которыми летом лучше использовать в вечернее время и обязательно наносить санскрины перед выходом на улицу.

Какие противопоказания для использования такого продукта для кожи лица?

У такого продукта как сыворотка противопоказаний нет. Но обращайте внимание на состав и если у вас есть индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов, то не стоит рисковать.

Например, у одной женщины сухая и тусклая кожа, а у другой — жирная, с частыми высыпаниями, с расширенными порами — они обе могут использовать в своём ежедневном уходе одну и ту же сыворотку для кожи лица?