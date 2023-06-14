Пластический хирург рассказала о моде на маленькую грудь
В моду вернулась естественная красота, рассказала пластический хирург Иляна Гончарова. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила и другие тренды внешности 2023 года.
«Если описать кратко, то сейчас наблюдаются тренд на естественность и переход на высокотехнологичный уровень хирургии», — говорит Гончарова.
Собеседница «Ленты.ру» утверждает, что в маммопластике акцент теперь делают на формах, пропорциональных строению тела. Значительно сокращается количество желающих сделать большую грудь, в то время как спрос на маленькую грудь растет.
По словам Гончаровой, к эстетической хирургии часто обращаются женщины после грудного вскармливания, если необходима подтяжка груди с имплантами и без них. Такие операции нередко совмещают с коррекцией живота после родов.
Те же тенденции на естественность действуют и при блефаропластике, добавила пластический хирург. Сейчас в тренде стремление к сохранению тканей. Например, перемещение жировых мешков в носослезную борозду или использование липофилинга делают лицо гладким, а периорбитальную область — более моложавой.
Еще один тренд — сохранение костно-хрящевой пирамиды носа, уход от «кукольных» стандартов внешности, отметила Гончарова.
«В целом главными направлениями эстетической хирургии в 2023 году становятся высокий технологический уровень, применение инновационных методов пластики и максимально естественные результаты», — подвела итог пластический хирург.
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