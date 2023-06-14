Как создать красивый макияж, который держится в жару

Когда печет солнце, у организма включается задача — охладить себя, и он активизирует потоотделение. Этот процесс помогает коже не пострадать от опасных погодных условий. Но для макияжа жара — испытание. Косметика смешивается с выделениями кожи, скатывается и «уплывает». Ведущий российский визажист, международный преподаватель визажистов Яна Панфиловская поделилась секретами создания образа, который даже в летний зной остается красивым весь день.

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Первый этап — увлажнение и база под макияж

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В жаркую погоду многие девушки пренебрегают увлажнением кожи перед нанесением косметики. Кажется, что средства лучше нанести на идеально сухую поверхность. Конечно, это миф. Чем суше кожа, тем больше жира она будет выделять: такой макияж вскоре «поплывет».

Обязательно наносите праймер, увлажняющий крем или сыворотку. Так вы обеспечите надежное сцепление косметики с кожей. Для улучшения рельефа можно сделать скрабирование средством с мягкими частицами. Используйте пады — специальные спонжи для удаления ороговевших клеток и выравнивания тона лица.

Второй этап — нанесение тональной основы

Частая ошибка на этом этапе — нанесение «всего и побольше». Косметику накладывают в несколько плотных слоев в надежде, что так макияж точно сохранится надолго. Но в итоге лицо выглядит искусственным как скульптура.

Тональный крем нужно наносить ровным тонким слоем на увлажненную кожу.

Выбирайте устойчивые продукты. Обычно это те, в составе которых есть силиконы: они инертны и не взаимодействуют с жировым секретом кожи лица и выделениями пота, поэтому тон остается ровным долгое время.

Полезный совет: чтобы определить надежность тонального крема, возьмите стакан воды, добавьте в него две капли тона и тщательно перемешайте. Если крем растворился полностью, он не устойчивый. Если же средство собралось в гранулы, а вода не окрасилась, то такой продукт способен выдержать жару и сохранить свежий вид.

Румяна и пудру лучше выбирать с матовой легкой текстурой. Для закрепления можно нанести фиксирующую пудру. Хорошо держатся минеральные средства: с ними тон остается ровным и не скатывается.

Летом отдайте предпочтение продуктам с SPF для защиты кожи от ультрафиолетовых лучей.

Третий этап — водостойкая тушь, тинты и карандаши для губ

Тушь в жару имеет свойство отпечатываться на веках при соприкосновении, особенно, когда кожа слегка влажная от пота. Чтобы этого избежать, ищите на полках магазинов водостойкие средства. Воск в составе — плохой вариант: он плавится на жаре и собирается комочками. Вместо этого ищите тушь на силиконовой основе.

Под тени важно нанести специальную базу: она «держит» тени, чтобы они не собирались на складках век. А вот консилер в качестве основы не подойдет: при движении век от быстро скатывается.

Губы не стоит красить плотной матовой помадой — она сушит кожу. Выбирайте легкие текстуры, с которыми вам будет комфортно ходить в жаркий день. Сейчас есть большой выбор тинтов для губ. Они выглядят натурально, не утяжеляют и хорошо держатся долгое время.

Выделить контур лучше карандашом. Те, которые изготавливаются в пластиковой основе — самые стойкие, в отличие от аналогов в дереве.

Финальный этап — фиксация и коррекция макияжа в течение дня

Закреплять косметику можно специальными спреями или фиксирующей пудрой. Спрей лучше выбрать без эффекта сияния, так как летом кожа и так может блестеть от пота.

В течение дня можно несколько раз поправить макияж. В летний зной мы быстро утомляемся и выглядим уставшими: это сразу отражается на лице. На помощь в первую очередь приходит термальная вода: она нормализует pH — соотношение кислоты и щелочи, увлажняет и освежает кожу.

Также обязательно носите с собой матирующие салфетки. Они помогут убрать излишки пота и загрязнений с лица. Особое внимание следует уделить Т-зоне лица, которая склонна к жирности.

И только после салфеток можно нанести пудру, чтобы матировать кожу и придать ей однородный тон. Никогда не наносите пудру, не очистив лицо салфетками: покрытие будет неровным, смешается с частицами грязи и будет скатываться.

Лето — это время, когда мы все хотим выглядеть красиво и быть яркими, как природа вокруг нас.