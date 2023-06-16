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Косметолог рассказала, как корректно подобрать антивозрастной уход

Ежедневный антивозрастной уход за кожей нужно подбирать по ее типу и особенностям, рассказала Life врач – косметолог-трихолог и специалист по коррекции фигуры «СМ-Косметология» Айгуль Захирова.

Косметолог рассказала, как корректно подобрать антивозрастной уход
© Газета.Ru

По словам косметолога, обладательницам сухой мелкоморщинистой кожи стоит присмотреться к средствам, которые содержат компоненты для интенсивного увлажнения — гиалуроновую кислоту и ниацинамид. При этом коже, склонной к гиперпигментации, нужны средства, которые смогут подавить активность пигментных клеток. В них содержится витамин С, гликолевая и койевая кислота.

«Если речь идет о жирной коже, то применяются AHA/BHA-кислоты, адсорбенты. При наличии воспалительных элементов дополнительно добавляются про- и пребиотики, салициловая кислота, и препараты цинка. При возрастных изменениях в уходовых средствах рекомендовано использование витамина А (ретинол) на фоне усиленного увлажнения. При неправильно подобранном уходе возможно не только отсутствие эффекта, но и ухудшение состояния кожи, поэтому важно обращаться за помощью к специалистам», — отметила Захирова.

Врач-косметолог, дерматолог, миколог, специалист по коррекции фигуры центра «СМ-Косметология» Людмила Швецова до этого предупреждала, что наши мимические привычки могут стать причиной появления ранних морщин на лице.

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