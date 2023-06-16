Косметолог рассказала, как корректно подобрать антивозрастной уход

«Если речь идет о жирной коже, то применяются AHA/BHA-кислоты, адсорбенты. При наличии воспалительных элементов дополнительно добавляются про- и пребиотики, салициловая кислота, и препараты цинка. При возрастных изменениях в уходовых средствах рекомендовано использование витамина А (ретинол) на фоне усиленного увлажнения. При неправильно подобранном уходе возможно не только отсутствие эффекта, но и ухудшение состояния кожи, поэтому важно обращаться за помощью к специалистам», — отметила Захирова.