Как определить форму глаз: простые методы с фотопримерами

Идеальный макияж, конечно же, существует, и его можно научиться делать самостоятельно. Но для этого нужно вообразить себя настоящим художником и реально оценить черты своего лица. «Рамблер» рассказывает, как определить форму глаз и какой макияж выбрать.

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Иногда достаточно просто посмотреть на человека, и он все поймет без единого слова. А все благодаря выразительному взгляду. При этом глаза могут быть самыми разными по форме. Каждая форма глаз имеет свои особенности и требует индивидуального подхода в макияже и выборе оправы для очков.

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Определить форму глаз можно просто, следуя нескольким простым шагам. В первую очередь, нужно смотреть на форму в целом. Если глаза круглые, то они будут напоминать шарики, а если овальные – то будут иметь более узкую форму. Для того чтобы определить форму глаз более точно, нужно обратить внимание не только на них. Брови, веки и даже нос влияют на восприятие формы глаза.

Определяем форму глаз

Размер глаза: если глаза большие, то они скорее всего будут круглыми или мандариновой формы. Если глаза маленькие, то они будут скорее всего иметь более узкую форму. Расстояние между глазами: если расстояние между глазами большое, то глаза будут выглядеть более узкими. Если расстояние между глазами маленькое, то глаза будут круглыми. Форма бровей: форма бровей может влиять на форму глаз. Например, если брови имеют острую форму, то глаза будут казаться более овальными. Форма век: форма век также может влиять на форму глаз. Если веки имеют более острый угол, то глаза будут выглядеть более узкими. Форма носа: форма носа может влиять на восприятие формы глаз, особенно если нос имеет широкую или узкую основу.

После того как вы определили форму глаз, вы можете выбрать подходящий макияж и оправу для очков. Например, если у вас круглые глаза, то лучше наносить тени на уголок глаза, чтобы визуально его вытягивать к виску. Если у вас овальные глаза, то можно использовать различные оттенки теней и экспериментировать с макияжем.

Определение формы глаз – это важный шаг для того, чтобы выбрать наилучший макияж. Правильный макияж и выбор оправы для очков помогут подчеркнуть красоту глаз и придать лицу более выразительный вид.

Какой макияж подойдет глубокопосаженным глазам

Глубокопосаженные глаза имеют особенности, которые можно подчеркнуты с помощью правильного макияжа. Вот несколько советов:

Используйте светлые тона на внутреннем уголке глаза и под бровью, чтобы открыть взгляд. Используйте темные тона на внешнем уголке глаза и вдоль ресниц, чтобы создать глубину и выразительность. Используйте карандаш или подводку для глаз, чтобы подчеркнуть форму глаза. Не стесняйтесь экспериментировать с цветами – глубокопосаженные глаза часто хорошо смотрятся с яркими оттенками. Не забывайте о ресницах – их можно подкручивать и использовать тушь для придания объема.

Какой макияж подойдет выпуклым глазам

Для выпуклых глаз рекомендуется использовать технику теней, чтобы опустить взгляд и создать иллюзию глубины. Вот несколько советов:

Используйте темные тона на внутреннем уголке глаза и под бровью, чтобы открыть взгляд. Используйте светлые тона на внешнем углу глаза и вдоль ресниц, чтобы создать иллюзию глубины. Используйте карандаш или подводку для глаз, чтобы нарисовать стрелки. Используйте разные цвета и оттенки – выпуклые глаза часто хорошо смотрятся с яркими оттенками. Не забудьте накрасить ресницы.

Какой макияж подойдет при нависающем веке

При нависающем веке рекомендуется использовать технику теней, чтобы создать иллюзию подъема века и открыть взгляд. Вот несколько советов:

Используйте светлые тона на внутреннем уголке глаза и под бровью, чтобы открыть взгляд. Отдайте предпочтение матовым теням, перламутровые могут визуально увеличить складку. Темные тени наносите на внешний уголок глаза и в складку века. Не наносите тушь на нижние ресницы, это утяжелит взгляд. Достаточно будет карандашом или тенями подчеркнуть внешний угол глаза.