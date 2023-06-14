Дерматолог сообщила, сколько солнцезащитного крема нужно, чтобы не сгореть
На тело необходимо нанести не менее 30 миллилитров или две столовые ложки солнцезащитного крема, чтобы не сгореть. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на косметолога и дерматолога Наталию Жовтан.
Эксперт рассказала, что все санскрины можно разделить на те, что содержат физические и химические фильтры. Физические отражают вредное излучение, химические – трансформируют его в другую энергию. Наносить средство необходимо за 20–30 минут до выхода из дома.
Обновлять крем, по словам Жовтан, нужно каждые два часа и после каждого пребывания в воде. При этом дерматолог порекомендовала использовать водостойкие средства, так как они могут увеличить время защиты до 6 часов. Перерыв между нанесением санскрина и другой косметики должен быть не менее 15–20 минут.
Косметолог напомнила о важности чтения маркировок средств. Некоторые из них содержат защиту не только от невидимого солнечного света UVA и UVB, но и от видимого HEV излучения, а также маркировку PA или PPD.
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