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Телеведущая нашла неожиданное применение дезодоранту

Американская телеведущая Оливия Эттвуд нашла неожиданное применение дезодоранту и удивила подписчиков. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Телеведущая нашла неожиданное применение дезодоранту
© Лента.ру

На размещенных кадрах 32-летняя инфлюэнсерша воспользовалась упомянутым косметическим изделием в качестве средства для макияжа, чтобы увеличить его стойкость. Так, сначала женщина провела на очищенной коже дезодорантом-стиком, а затем нанесла косметические средства. По словам Эттвуд, данный метод позволяет сохранить свежесть лица во время жары.

Поклонники оценили рекомендацию телеведущей в комментариях под постом.

«Не могу понять, это шутка или нет», «Это испортит вашу кожу и забьет поры», «Изучите состав всех антиперспирантов, прежде чем делать подобное! Там есть алюминий, который может вызвать рак», — возмутились они.

В апреле дерматолог раскрыла правду о пользе рассола и маринованных продуктов для молодости кожи. Речь шла о появившемся в сети модном бьюти-тренде, в ходе которого инфлюэнсеры смазывали лицо упомянутыми средствами или рассолом, чтобы привести кожу в тонус. В первую очередь, по словам доктора, активные ингредиенты в соленьях оказывают очищающее действие.

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