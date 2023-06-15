Почему нельзя вырывать седые волосы

Рано или поздно каждая женщина сталкивается с сединой. Но если кого-то седые волосы начинают беспокоить только на шестом десятке, то у других первая седина может появиться уже в 20 лет.

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Как правило, это обусловлено генетической предрасположенностью и зачастую не связано с проблемами в организме. Однако далеко не каждая способна принять раннюю седину. Чтобы избавиться от седых волос девушки идут на разные ухищрения, но чаще всего просто вырывают седые волоски.

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И мало кто подозревает о том, что такая мера лишь вредит шевелюре. Подробнее о том, почему вырывать седые волосы опасно – в материале "Рамблера".

Существует миф, что на месте вырванного волоса может появиться 10 новых, а потому женщины, не задумываясь, избавляются от седых волосков. Вот только этот миф не имеет ничего общего с реальностью. Более того, парикмахеры предупреждают: со временем самостоятельное выдирание волос может привести к тому, что волосы станут более редкими.

В одном из недавних интервью звездный стилист Майкл Ван Кларк рассказал о том, что после 20 лет волосы в каждом цикле роста истончаются и начинают чаще выпадать. Как правило, циклы меняются каждые пять лет, и их количество ограничено.

Вдобавок к этому при выдирании волос травмируются фолликулы, что может провоцировать инфекции, воспаления и даже образование залысин.

Возвращаясь к теме мифов, стоит также отметить, что, несмотря на вред выдирания волос, на месте седого волоса точно не появится еще больше седых волос. Седина возникает по другим причинам, которые не связаны с выдиранием. Но все же от этой привычки лучше отказаться, если через несколько лет вы не хотите обнаружить, что ваши волосы стали более редкими, а седина заметна еще сильнее.