4 правила в макияже, о которых стоит знать после 40 лет

Макияж – удивительный инструмент. С его помощью можно подчеркнуть достоинства своего лица, расставить правильные акценты, "освежить" облик и визуально помолодеть.

© Unsplash

Но неподходящий макияж может сыграть с женщиной злую шутку: отсутствие базовых знаний о мейкапе нередко приводит к тому, что девушки начинают выглядеть сильно старше своих лет. И если в 18 это еще допустимо, то после 40 такой неосторожный макияж может превратить привлекательную женщину в бабушку.

Подробнее о правилах в мейкапе, которые важно соблюдать в зрелом возрасте – в материале "Рамблера".

"Нет" пудре

Пудра – коварный продукт, который противопоказан коже даже с самыми мелкими морщинами. Дело в том, что пудра в буквальном смысле лишает кожу влаги (а ведь после 40 лет эпидермис и без того становится менее увлажненным). Кроме того, пудра подчеркивает все морщины и визуально делает их более глубокими.

Откажитесь от контурирования лица

Если вы не профессиональный визажист, который с контурингом на "ты", лучше не применять эту технику в своем макияже. Контурирование нужно для того, чтобы визуально сделать лицо более точеным за счет темных румян, которые наносят на скулы. Но чаще всего данный прием лишь создает эффект тусклой и усталой кожи.

Специалисты рекомендуют наносить румяна только на те места, где обычно у вас появляется естественный румянец. Выбрать подходящий оттенок несложно – просто надавите пальцами на щеки. Тот оттенок, который появится на лице, больше всего подойдет вам.

Нижние стрелки под запретом

Подводка на нижем веке зачастую визуально уменьшает глаза. Из-за этого вы выглядите уставшей и к тому же значительно старше своих лет. Постарайтесь ограничиться только стрелками на верхнем веке и тушью.

Обращайте внимание на контур губ