Блогерша изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа

Популярная бьюти-блогерша Хлоя (фамилия неизвестна) изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила подписчиков. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 1,2 миллиона подписчиков.

© chloewaterz / TikTok

Сначала инфлюэнсерша с никнеймом chloewaterz показала свою внешность до преображения. В ролике видно, что на шее юзерши присутствуют жировые складки, а ее длинные волосы уложены хаотично.

«Это я без макияжа», — пояснила она.

Затем героиня публикации предстала перед зрителями после нанесения косметических средств. Так, она выровняла тон кожи, оформила брови, накрасила ресницы тушью и сделала контуринг. При этом в опубликованном видео лицо пользовательницы сети стало выглядеть значительно худее.

Lenta.ru

Публикация стала вирусной, набрав 1,2 миллиона просмотров. Подписчики оценили перевоплощение инфлюэнсера в комментариях под постом.