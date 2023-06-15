$83.96-0.3690.97-0.10

Блогерша изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила подписчиков

Популярная бьюти-блогерша Хлоя (фамилия неизвестна) изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила подписчиков. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 1,2 миллиона подписчиков.

Блогерша изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа
© chloewaterz / TikTok

Сначала инфлюэнсерша с никнеймом chloewaterz показала свою внешность до преображения. В ролике видно, что на шее юзерши присутствуют жировые складки, а ее длинные волосы уложены хаотично.

«Это я без макияжа», — пояснила она.

Затем героиня публикации предстала перед зрителями после нанесения косметических средств. Так, она выровняла тон кожи, оформила брови, накрасила ресницы тушью и сделала контуринг. При этом в опубликованном видео лицо пользовательницы сети стало выглядеть значительно худее.

Lenta.ru

Публикация стала вирусной, набрав 1,2 миллиона просмотров. Подписчики оценили перевоплощение инфлюэнсера в комментариях под постом.

«Два разных человека!», «Боже мой!», «Не могу поверить, что это ты», — восхитились они.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители