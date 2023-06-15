7 средств с эффектом загара для тех, кто еще не успел загореть

Лето в самом разгаре, а напряженный график не дает вам выбраться на природу и позагорать? Не беда, мы собрали 7 классных средств, которые обеспечат коже ровный загорелый оттенок без вмешательства солнца.

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Молочко с эффектом загара для лица и тела, Clarins (2950 рублей)

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Легкое молочко от Clarins обещает не только ровный и естественный загар, но и эффект увлажнения. За последнюю функцию в формуле отвечает экстракт инжира, который к тому же повышает стойкость загара. Средство следует наносить тонким слоем на очищенную (и желательно отшелушенную кожу) и подождать несколько минут до полного впитывания.

Спрей-автозагар для лица и тела, James Read (4300 рублей)

Спрей епозволяет регулировать интенсивность загара путем наслаивания. Если хотите оттенок темнее, распыляйте продукт слоями — только дождитесь, когда высохнет предыдущий. Через 6-8 часов после нанесения спрей необходимо смыть, чтобы получился ровный и натуральный загар.

Гель для душа с тонирующим эффектом, Mi&Ko (980 рублей)

Отечественный бренд Mi&Ko добавил тонирующие частицы в формулу геля для душа. За естественный загар здесь отвечают экстракты морских водорослей — они помогают коже синтезировать безопасный меланин, с помощью которого обеспечивается легкий тонирующий эффект. С остальными функциями, которые мы ждем от гелей для душа, тут полный порядок: средство мягко очищает и не сушит кожу, а расходуется очень экономично.

Автозагар для лица Tan Expert, Konner (700 рублей)

Бренд Konner выпускает автозагар в удобном формате сыворотки, несколько капель которой нужно смешать с кремом и нанести на сухую кожу. Загар получается ровным и не слишком интенсивным, но отрегулировать оттенок можно самостоятельно — для этого достаточно использовать сыворотку регулярно.

Лосьон-автозагар Tan Touched, Beautific (775 рублей)

Натуральный загар без разводов и пятен — задача, которая под силу лосьону от Beautific. Он равномерно тонирует кожу и заодно увлажняет ее за счет глицерина и пантенола в составе. Предупреждаем, что после нанесения загар появляется через 4-6 часов, поэтому постарайтесь в это время не контактировать с водой.

Лосьон-автозагар Sense of Summer, Zeitun (1012 рублей)

Лосьон от Zeitun постепенно создает эффект загара по мере использования. Чтобы получить насыщенный оттенок, бренд советует наносить средство ежедневно на протяжении трех дней. В состав также добавили уходовые компоненты: питательное масло ши, увлажняющую макадамию и пантенол, который отвечает за восстановление кожи.

Спрей-автозагар для тела Back to Sun, Mixit (338 рублей)