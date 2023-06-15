Девушка объяснила желание удалить девять инъекций филлеров из губ

Блогерша (имя и фамилия неизвестны) объяснила желание удалить девять инъекций филлеров из губ. Соответствующую историю она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

© @nevernever.land / TikTok

По словам инфлюэнсерши с никнеймом nevernever.land, в течение трех месяцев она ввела наполнитель, вследствие чего форма губ сильно изменилась. Так, сначала девушка предстала с пухлыми губами неестественной формы и чересчур большого размера.

«Часть препарата мигрировала, лицо деформировалось. Когда я улыбаюсь, губы искривляются», — пояснила она в видео.

Затем пользовательница сети показала свою внешность после манипуляций у косметолога. В опубликованном ролике видно, что губы блогерши стали значительно меньше. «Что касается ощущений, то они стали намного мягче. Также ушли шишки. Но пока я чувствую боль после процедуры», — высказалась она.

Подписчики оценили новый внешний вид автора видео в комментариях под постом. «Пожалуйста, больше никогда не прикасайтесь к ним снова», «Вы стали на 10 лет моложе, великолепно», «Как же вы хорошо выглядите без филлеров!» — восхитились они.