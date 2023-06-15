Причины, из-за которых у взрослых могут появиться прыщи

"Безусловно, не очень хорошо влияют на кожу сладкие, жирные, жареные, соленые, копченые, острые блюда и алкоголь. Но это не приводит к появлению акне. Акне нельзя вылечить диетой, только гормоны или ретиноиды после назначения врача", — заключила Егорова.