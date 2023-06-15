Причины, из-за которых у взрослых могут появиться прыщи
Прыщи у взрослых появляются из-за дисбаланса гормонов, рассказала Pravda.Ru врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.
Например, у мужчин их появление может быть связано с физическими нагрузками, переизбытком тестостерона и приемом стероидных препаратов.
У женщин высыпания на коже могут указывать на образования в области малого таза - поликистоз яичников или развитие фолликулярных микрокист, предупредила дерматолог.
Помимо этого, наличие прыщей у взрослых зависит от обмена веществ и потребления продуктов, которые плохо перевариваются организмом некоторых людей. Например, тех, в которых содержится лактоза или глютен.
"Безусловно, не очень хорошо влияют на кожу сладкие, жирные, жареные, соленые, копченые, острые блюда и алкоголь. Но это не приводит к появлению акне. Акне нельзя вылечить диетой, только гормоны или ретиноиды после назначения врача", — заключила Егорова.