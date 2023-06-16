Модель с черной монобровью раскрыла причину отказа ее удалять

«Думаю, многих хейтеров беспокоит, что я делаю то, чего они никогда не смогли бы себе позволить из-за того, насколько они приучены к одному стандарту красоты. Люди так часто говорят мне в сети исчезнуть с лица земли, что это печально», — заявила она.