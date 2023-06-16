6 способов визуально сделать ноги длиннее

Правильный наряд скорректирует фигуру.

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Длинные ноги — один из главных признаков женской привлекательности, но капризная природа наградила ими далеко не всех. Зато стилисты точно знают, как с помощью правильной одежды и обуви визуально сделать ноги длиннее.

Бежевая обувь

Самый простой способ визуально удлинить ноги — надеть классические бежевые лодочки в цвет кожи. Они заставят нижнюю часть тела выглядеть длиннее, чем верхняя. Если обувь выполнена из глянцевого материала, этот эффект буде еще заметнее.

Завышенная талия

Юбки, платья и брюки с завышенной талией подчеркивают грудь, визуально корректируют фигуру, к тому же заставляют ноги выглядеть длиннее благодаря тому, что нижняя часть тела становится больше верхней.

Брюки-клеш

Сейчас эта модель особенно популярна. Но подойдет не каждый крой: джинсы или брюки должны быть расклешенными от колена и закрывать задник обуви. Фасон визуально вытянет фигуру, сделает ноги длиннее и стройнее, к тому же уравновесит верхнюю и нижнюю часть тела. К сожалению, этот совет работает лишь с обувью на каблуке.

Короткая юбка

Такой наряд может добавить к длине ног до пяти сантиметров. Но прежде, чем заменить все юбки на рисковое мини, вспомните, что этот вариант подойдет лишь довольно стройным девушкам, которые выше 160 сантиметров. Иначе может произойти обратный эффект: фигура станет казаться крупнее, а ноги короче.

Обувь с острым носом

Мода на балетки давно осталась в прошлом, и стилисты вздохнули с облегчением: круглые носки на низкой обуви делают ноги короче, а фигуру приземистей. Хотите визуально вытянуть нижнюю часть тела? Надевайте лодочки или лоферы с удлиненным носом.

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