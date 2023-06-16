Россиянок предупредили об опасности наращенных ногтей

Бьюти-эксперт Оксана Новикова заявила, что наращенные ногти могут травмировать натуральные из-за неправильного ношения. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила россиянок о потенциальной опасности такого маникюра.

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Специалистка пояснила, что любительницам маникюра в первую очередь стоит обращать внимание на качество материалов и компетенцию мастера. Также, по ее словам, очень важно помнить, что длинные искусственные ногти нельзя носить дольше, чем рекомендует мастер. При отрастании ногтевой пластины смещается и искусственный материал со своим центром тяжести, что может травмировать настоящий ноготь.

«При перенашивании длинных ногтей легко получить трещины, истончение, отслоение ногтевой пластины или вовсе ее срыв. При отрастании искусственного ногтя появляются отслойки, при попадании влаги под него может развиться грибок», — перечислила негативные последствия несвоевременного маникюра Новикова.

1 раз в три недели нужно проводить коррекцию наращенных ногтей, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем

Еще одна угроза для здоровья ногтей — отслоение ногтя от ложа из-за неправильных действий мастера, утверждает бьюти-эксперт. Она рассказала, что неопытный мастер при моделировании формы может слишком сильно спиливать ногтевую пластину, из-за чего случаются травмы.

Пренебрежение стерилизацией и дезинфекцией инструментов может грозить неприятными сюрпризами в виде инфекций, причем гораздо более серьезных, чем синегнойная палочка или грибок, предупредила Новикова.

«При выборе мастера маникюра следует обратить внимание на наличие оборудования для стерилизации и дезинфекции в его кабинете и на расходники. Они должны быть одноразовыми. При выполнении этих правил и своевременной коррекции наращенные ногти не навредят натуральным», — подвела итог собеседница «Ленты.ру».