Раскрыта главная опасность наращенных ногтей

Любительницы маникюра должны обращать внимание на качество материалов и компетенцию мастера. Крайне важно помнить, что длинные искусственные ногти нельзя носить дольше, чем советует мастер. При отрастании ногтевой пластины материал смещается вместе с центром тяжести — это может травмировать настоящий ноготь, рассказала специалист в беседе с Lenta.ru.