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Раскрыта главная опасность наращенных ногтей

Наращенные ногти несут потенциальную опасность. Таким мнением поделилась бьюти-эксперт Ольга Новикова.

Раскрыта главная опасность наращенных ногтей
© Слово и Дело

Любительницы маникюра должны обращать внимание на качество материалов и компетенцию мастера. Крайне важно помнить, что длинные искусственные ногти нельзя носить дольше, чем советует мастер. При отрастании ногтевой пластины материал смещается вместе с центром тяжести — это может травмировать настоящий ноготь, рассказала специалист в беседе с Lenta.ru.

Мало кто знает, что наращивание способно вызвать аллергию, которая может развиться из-за некачественного материала для моделирования ногтей или индивидуальной реакции организма.

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