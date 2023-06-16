Окрашивание шатуш: что нужно знать любительницам натуральных эффектов

Шатуш — это техника окрашивания волос, создающая эффект естественного сияния причёски на солнце. Расскажем об его преимуществах и недостатках, а также о том, на какую длину его не стоит делать и как ухаживать за волосами в данном окрашивании.

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Прически с эффектом поцелуев от солнца - одни из самых востребованных в парикмахерском деле, и различные техники окрашивания волос, такие как балаяж, бейбилайтс и калифорнийские мелирование, вдохновлены этим приятным эффектом. Мелирование шатуш позволяет добиться того же стиля, но с еще более естественным результатом, при котором тончайшие окрашенные пряди и неокрашенные сливаются до совершенства.

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«Обычно для окрашивания шатуш используются два цвета, темный оттенок у корня с рассветлением к концам волос. Цвет градуируется, а переходы получаются плавными и естественными. Для того, чтобы произвести окрашивание в стиле шатуш, нужно сначала определить желаемый конечный результат. Затем эксперт по окрашиванию подбирает соответствующий цвета красок, и наносит их на тонкие пряди волос, концентрируясь на концах. Чем больше светлых прядей, тем более контрастным будет результат, чем меньше светлых прядей, тем более натуральным результат получится», - рассказала Inc-News технолог эстетических услуг, тренер-эксперт парикмахерского сервиса Марта Тухканен.

Как долго держатся мелирование в стиле шатуш?

Одно из больших преимуществ окрашивания шатуш заключается в том, что оно держится дольше, чем обычные, примерно четыре-пять месяцев, потому что он не создает корневого эффекта. Несмотря на то, что волосы растут, результат получается очень гармоничным.

Если вы не любитель постоянно обесцвечивать волосы, то, оставляя корень естественного цвета, частота окрашивания и подкрашивания уменьшается. Точно так же вам не следует беспокоиться о том, что линия роста выглядит очень заметной, или о том, что ваши волосы могут пострадать из-за частых химических обработок.

По словам Марты Тухканен, лучше всего техника шатуш смотрится на волосах средней длины и длинных, так как на коротких волосах переходы могут быть слишком резкими. При этом такое окрашивание подходит для любой длины.

Светлый, карамельный или медовый - что мне больше подходит?

Вы, наверное, думаете, что если у вас очень темные или очень светлые волосы, возможно, техника шатуш не для вас, но мы хотим, чтобы вы знали, что она идеально подходит для всех. Изначально, чтобы определить желаемый оттенок, будь то светлый, карамельный или медовый, вы должны исходить из естественной основы ваших волос. Например, если ваш естественный оттенок темно-русый, осветление до трех оттенков позволит вам получить светло-русый цвет. С другой стороны, если у вас темные волосы, вы можете придать им карамельный оттенок.

Уход за волосами

Окрашивание волос идеально подходит для вас, если у вас мало времени или вы не хотите вкладывать много сил в уход за волосами. Вам просто нужно оттенить цвет и время от времени наносить осветляющую ванночку.

«Для ухода за волосами после окрашивания шатуш рекомендуется использовать шампунь и кондиционер для окрашенных волос или специальные продукты для восстановления после окрашивания. Также необходимо избегать вышелушивания волос, максимизировать использование кондиционера и масок для восстановления структуры волос. Кроме того, важно избегать повреждения волос от высоких температур и экспозиции солнечных лучей, для этого можно использовать специальные формулы солнцезащитных средств для волос», - советует эксперт.