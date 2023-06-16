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Блогерша раскрыла старый цыганский секрет красивых волос

Блогерша Шарлотт Энн с никнеймом @charlotteann71 раскрыла цыганский секрет красивых волос. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша раскрыла старый цыганский секрет красивых волос
© Lenta.ru

Девушка заявила, что она происходит из цыганского рода, который славится своими здоровыми густыми прядями. Она рассказала подписчикам, что придерживается простого старого способа ухода.

«Люди думают, что мы совершаем какое-то волшебство над своими волосами, но на самом деле это не так», — объяснила блогерша.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша намочила пряди под уличным шлангом, помыла их шампунем и нанесла бальзам. Кроме того, она разделила их пальцами, расчесала и вновь подставила голову под струю воды. Затем юзерша несколько раз сжала волосы пальцами и завернула в полотенце, продемонстрировав после сушки объемные блестящие локоны.

При этом charlotteann71 указала, что ее мать вместо шампуня использовала жидкость для мытья посуды.

«Ее волосы доходили до колен и были еще лучше, чем у меня», — заверила автор видео.

Ранее в июне парикмахер Стелла Чини раскрыла действенные способы отрастить волосы. В первую очередь она рассказала, что массаж кожи головы положительно влияет на рост прядей за счет увеличения притока крови. Помимо этого, специалистка порекомендовала включить в рацион куриные яйца, поскольку они являются источником белка и биотина, а также богатые витамином С ягоды.

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