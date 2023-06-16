Как мыть голову, чтобы волосы оставались чистыми долго: инструкция

Если ваши волосы становятся грязными уже спустя несколько часов после мытья, то есть два выхода решения проблемы. Вы можете сходить к трихологу и выяснить, почему ваши сальные железы слишком хорошо работают или второй вариант: поменять тактику мытья головы.