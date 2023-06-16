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Как мыть голову, чтобы волосы оставались чистыми долго: инструкция

Если ваши волосы становятся грязными уже спустя несколько часов после мытья, то есть два выхода решения проблемы. Вы можете сходить к трихологу и выяснить, почему ваши сальные железы слишком хорошо работают или второй вариант: поменять тактику мытья головы.

Как мыть голову, чтобы волосы оставались чистыми долго: инструкция
© Unsplash

Многие женщины действительно неправильно моют голову, что вредит и коже головы, и волосам. В инструкции “Рамблера” — о том, как это делать, чтобы волосы оставались чистыми.

  • Правильно подберите продукты. Сделать это можно с врачом или методом проб и ошибок, но также стоит учитывать индивидуальные особенности. Например, ваша кожа может плохо реагировать на мяту в составе шампуня.
  • Подберите температуру воды. Она должна быть комфортной, чуть теплее, чем температура тела. Очень горячая вода может стимулировать работу сальных желез.
  • Шампунь нужно наносить два раза. В первый — промойте кожу головы, во второй — непосредственно волосы по всей длине.

Почему не стоит сушить волосы в ванной комнате

  • Массируйте кожу головы. Не забывайте о том, что массаж головы нужно делать регулярно. Он способствует стимуляции роста волос и помогает обновить кожу головы.
  • Наносите маску и кондиционер только по длине волос. Иначе кожа головы подвергнется дополнительному увлажнению, что может закупорить сальные железы. Можно использовать дополнительную маску для кожи головы.
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