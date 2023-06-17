Женщина пожаловалась на обратный эффект «уколов красоты»

Россиянка сходила к косметологу и осталась с фиолетовой кожей. Историю женщины публикует KP.RU.

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41-летняя жительница Ангарска Юлия, которая неоднократно прибегала к так называемым уколам красоты, решила подтянуть лицо с помощью липолитиков и отправилась к специалисту. Косметолог должна была помочь клиентке избавиться от лишней жировой ткани в носогубной области и на шее, однако, по словам сибирячки, лишь испортила ее внешность.

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Собеседница издания рассказала, что косметолог ввела ей в губы филлеры для увеличения, после чего приступила к липолитикам.

«После первого же укола у меня закружилась голова, стало тяжело дышать, к тому же процедура оказалась весьма болезненной. Косметолог продолжила делать уколы. Когда я взглянула в зеркало, была в ужасе — лицо выглядело так, будто меня покусали осы», — пожаловалась на обратный эффект процедуры женщина.

Сибирячка уточнила, что столкнулась с подобной реакцией, несмотря на то, что за час до вмешательства выпила таблетку от аллергии по совету врача. Пострадавшая отметила, что ее кожа покраснела, а щеки продолжали увеличиваться в размерах даже по возращении от доктора. В связи с этим медик посоветовала пациентке воспользоваться мазью.

Россиянка потребовала вернуть ей потраченные деньги — процедуры и визиты в больницу обошлись ей в 20 тысяч рублей. Однако косметолог отказала Юлии в возмещении средств, назвав ее обвинения необоснованными. Врач, пожелавшая остаться анонимной, подчеркнула, что клиентка не следовала ее рекомендациям.

«Вечером после инъекций она писала мне, что выпила бокал вина, а этого делать было нельзя. На следующее утро она сообщила об отеках, но на протяжении двух недель Юлия так и не пришла на осмотр. У нее всегда находились отговорки. На ее фото я не увидела ничего ужасного, что бы могло навредить ее здоровью», — высказалась медик.

Россиянка планирует обращаться в Роспотребнадзор, прокуратуру и подавать иск в суд.