Названа самая модная прическа лета 2023 года

«Ваши волосы должны сиять так, чтобы имитировать пончик. Просто нанесите средство на мокрые волосы и высушите феном — укладка готова», — высказалась собеседница издания и обратила внимание читателей на то, что упомянутому тренду последовала супермодель Хейли Бибер.