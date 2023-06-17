$83.65-0.3191.63+0.67

Названа самая модная прическа лета 2023 года

Журналисты Glamour назвали самую модную прическу лета 2023 года. Соответствующий материал опубликован на сайте британской версии издания.

Названа самая модная прическа лета 2023 года
© Lenta.ru

Выяснилось, что в текущем сезоне актуальность обрела укладка glazed donut («глазированный пончик»). Парикмахер Лорен Дейл объяснила, что для создания данной прически необходимо нанести на волосы средство, которое борется с пушком, а также добавляет прядям блеск.

«Ваши волосы должны сиять так, чтобы имитировать пончик. Просто нанесите средство на мокрые волосы и высушите феном — укладка готова», — высказалась собеседница издания и обратила внимание читателей на то, что упомянутому тренду последовала супермодель Хейли Бибер.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители