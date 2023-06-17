7 вредящих коже ошибок

Семь главных ошибок в уходе за кожей, которые необратимо ее меняют, назвала пластический хирург, косметолог Мадина Байрамукова. Эксперт напомнила, что если не ухаживать за кожей должным образом, она становится сухой, раздраженной и склонной к высыпаниям, пишет «Вечерняя Москва».

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Врач отметила, что одной из самых частых ошибок является неправильный выбор уходовых средств. Раздражение или аллергические реакции часто возникают из-за того, что в продуктах для ухода за кожей содержатся агрессивные ингредиенты. Кроме того, при их выборе необходимо учитывать тип кожи.

Эксперт также предостерегла от некорректного использования косметических средств.

«Некоторые люди могут наносить слишком много продукта на кожу или использовать его слишком часто, что может привести к пересушиванию кожи или раздражению», – отметила Байрамукова.

Еще одной ошибкой специалист назвала неправильное очищение, в частности использование мыла или скрабов. К преждевременному старению, по словам Байрамуковой, могут привести слабое увлажнение кожи и недостаточное применение солнцезащитных средств.