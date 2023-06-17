Блогер лишилась волос после популярной салонной процедуры
Блогерша Челси из Австралии осталась без части своей шевелюры, решив решила выпрямить локоны и добавить им блеска с помощью кератинового выпрямления.
О случившемся с ней девушка рассказала в своем TikTok-аккаунте.
В публикации инфлюэнсерша показала свою внешность до визита в салон. На кадрах можно заметить, что длинные светлые пряди девушки выглядят пористыми.
Как пожаловалась девушка, из-за проведенной процедуры в салоне красоты ее волосы стали ломаться и осыпаться. Затем Челси опубликовала видеозапись, где она с короткой прической темного цвета, посетовав, что на возвращение ее прежнего вида понадобится 2 года.
Кроме того, Челси заявила, что лишилась уверенности в себе и даже некоторое время ходила в парике. По её словам, она «чувствовала себя уродливой и хотела спрятать свою настоящую прическу».