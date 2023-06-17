Блогер лишилась волос после популярной салонной процедуры

Блогерша Челси из Австралии осталась без части своей шевелюры, решив решила выпрямить локоны и добавить им блеска с помощью кератинового выпрямления.

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О случившемся с ней девушка рассказала в своем TikTok-аккаунте.

В публикации инфлюэнсерша показала свою внешность до визита в салон. На кадрах можно заметить, что длинные светлые пряди девушки выглядят пористыми.

Как пожаловалась девушка, из-за проведенной процедуры в салоне красоты ее волосы стали ломаться и осыпаться. Затем Челси опубликовала видеозапись, где она с короткой прической темного цвета, посетовав, что на возвращение ее прежнего вида понадобится 2 года.