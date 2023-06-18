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Как сохранить волосы свежими во время отключения воды

Каждый год происходит отключение горячей воды. Большинству из нас приходится подружиться с кастрюлями, тазиками и ковшиками. И самая большая проблема — это волосы. Чем длиннее шевелюра, тем меньше хочется ее мыть холодной водой.

Как сохранить волосы свежими во время отключения воды
© unsplash.com

"Рамблер" посоветует, как лучше всего поступить с волосами, когда отключили горячую воду? И вообще, как эффективнее заниматься обычными повседневными делами?

Мойте голову отдельно

В период отключения горячей воды лучше мыть волосы отдельно от тела. Просто наклоните голову над раковиной или ванной. Так вам будет проще контролировать расход нагретой воды, а хвост вы можете спокойно промыть и прохладной водой.

Купите сухой шампунь

Начните пользоваться сухим шампунем и сократите количество мытья волос. Кстати, он не только помогает быстро освежить пряди, когда нет возможности вымыть голову. Но и выручает при создании объемных причесок. А вот супенчатый уход в это время лучше отменить. Например, смывающийся бальзам можно заменить средством, которое наносится уже после.

Как мыть волосы, чтобы они оставались чистыми долго

Начните делать прически

Во время отключения воды вы, конечно, можете прибегнуть к помощи высокого или низкого хвоста. Но лучше всего скроют несвежие волосы тугие косы! Измените свой стиль на некоторое время и вы заметите, насколько удобна эта прическа.

Спасайтесь аксессуарами

Обратите внимание на разнообразные ободки, банданы, платки и шляпки. Вы можете начать экспериментировать, заодно прокачаете свой стиль. Никто даже не догадается, что все дело в отсутствии воды!

Займитесь спортом

Если отключили горячую воду, отправляйтесь в фитнес-клуб или бассейн. Правда, если спортивный комплекс находится в вашем районе, то скорее всего воду отключат и там.

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