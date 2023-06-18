Как сохранить волосы свежими во время отключения воды

Каждый год происходит отключение горячей воды. Большинству из нас приходится подружиться с кастрюлями, тазиками и ковшиками. И самая большая проблема — это волосы. Чем длиннее шевелюра, тем меньше хочется ее мыть холодной водой.

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"Рамблер" посоветует, как лучше всего поступить с волосами, когда отключили горячую воду? И вообще, как эффективнее заниматься обычными повседневными делами?

Мойте голову отдельно

В период отключения горячей воды лучше мыть волосы отдельно от тела. Просто наклоните голову над раковиной или ванной. Так вам будет проще контролировать расход нагретой воды, а хвост вы можете спокойно промыть и прохладной водой.

Купите сухой шампунь

Начните пользоваться сухим шампунем и сократите количество мытья волос. Кстати, он не только помогает быстро освежить пряди, когда нет возможности вымыть голову. Но и выручает при создании объемных причесок. А вот супенчатый уход в это время лучше отменить. Например, смывающийся бальзам можно заменить средством, которое наносится уже после.

Начните делать прически

Во время отключения воды вы, конечно, можете прибегнуть к помощи высокого или низкого хвоста. Но лучше всего скроют несвежие волосы тугие косы! Измените свой стиль на некоторое время и вы заметите, насколько удобна эта прическа.

Спасайтесь аксессуарами

Обратите внимание на разнообразные ободки, банданы, платки и шляпки. Вы можете начать экспериментировать, заодно прокачаете свой стиль. Никто даже не догадается, что все дело в отсутствии воды!

Займитесь спортом