Россиянка впала в кому после пластической операции на нос

25-летняя модель Влада Антропова впала в кому и находится в реанимации после пластической операции на носу в частной клинике под Москвой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Lenta.ru

Девушка обратилась за помощью в усовершенствовании внешности в медучреждение, расположенное в поселке Жуковка на Рублевском шоссе. После операции ночью ей стало плохо, и ее госпитализировали. В больнице модель подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она находится без сознания.