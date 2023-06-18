Дерматокосметолог объяснила, стоит ли умываться дегтярным мылом

Врач-дерматокосметолог Амина Бердова рассказала, действительно ли полезно мыть лицо дегтярным мылом, а также объяснила, людям с каким типом кожи лучше не стоит использовать этот продукт как уходовое средство.

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«Главный плюс дегтярного мыла заключается в его антисептических свойствах, благодаря которым оно помогает бороться с бактериями на коже. Плюс мыло обладает и противовоспалительными свойствами – деготь березы снижает воспаления на коже и позволяет уменьшить раздражение», – объяснила Бердова в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

Также дегтярное мыло может снизить жирность кожи. За счет этого уменьшается количество угрей и других высыпаний.

Однако не стоит забывать и о минусах. Данный продукт очень сильно сушит любую кожу и даже может вызывать аллергию. Поэтому доктор не рекомендует пользоваться этим мылом людям, которые имеют сухую и чувствительную кожу, склонную к покраснению и раздражению.

Также у дегтярного мыла есть специфический запах, который может отталкивать.

Амина Бердова пояснила, что для подбора средств, которые помогут ухаживать за кожей лица, необходимо обратиться к специалисту. Использовать дегтярное мыло могут только те люди, которые знают все о состоянии своей кожи.

Применять продукт можно не более одного раза в день.