Растяжки на коже - явление достаточно распространенное, и их обладатели часто задаются вопросом, как можно от них избавиться. Дерматовенеролог Александра Филева объяснила, как избавиться от растяжек на коже и предотвратить их появление, пишет "Газета.ру".

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Специалист отметила, что избавиться от появившихся растяжек практически невозможно. Компании по производству косметики представляют на рынке множество всевозможных средств, которые якобы избавляют от растяжек. Однако это не соответствует действительности. Эксперт уверена, что ни одно косметическое средство не способно убрать растяжки.

Александра Филева рассказала, что избавиться от растяжек могут помочь косметологические процедуры в виде механических шлифовок, пилингов, мезотерапии и лазера. Однако стопроцентного эффекта ни одна из этих процедур гарантировать не может.