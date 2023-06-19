7 правил макияжа для фотосессии

Макияж — страшная сила. Но главное, чтобы ключевым словом в этой фразе была «сила», а не «страх», согласны?

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Чтобы выглядеть неотразимо на кадрах с фотосессии, нужно заранее продумать не только подходящие образы, но и макияж.

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О том, как это сделать, расскажет fashion-фотограф Анастасия Белова.

1. Первое и самое главное: макияж должен быть созвучен концепции съемки

Широкие графичные стрелки в антураже легкости и романтики будут резко контрастировать, согласны? И наоборот, в футуристичной яркой локации нюдовый макияж может совсем потеряться. Все зависит от настроения фотосессии!

2. Основа хорошего макияжа — подготовка кожи накануне

Здесь рецепт у каждой свой, так что просто проведите любимую бьюти-рутину для очищения и увлажнения кожи.

3. Есть возможность поработать с визажистом? Воспользуйтесь ею

Во-первых, так с вас снимается определенный груз волнений. А во-вторых, для визажиста это профессия, для вас — нет. Специалист владеет гораздо большим арсеналом знаний и навыков, которые помогут вам выглядеть роскошно и уверенно перед камерой.

Выбирайте визажиста…

По портфолио работ. Важно, чтобы в нем были образы, которые вам нравятся. Возможно что-то конкретное и захочется повторить!

По общению. Все-таки этому человеку вы доверяете свою внешность и часть успеха будущей фотосессии. С ним вам должно быть комфортно и спокойно. Убедитесь, что мастер вас слышит и понимает.

По его готовности к изменениям. Детали образа могут меняться прямо перед съемкой, и последнее, что хочется увидеть — недовольное лицо визажиста. Хорошо, если мастер предлагает варианты, старается подобрать то, что подойдет именно вам, и включается в процесс.

4. Если вы готовите на одну фотосессию несколько образов, подумайте: хотите ли вы переделывать макияж под каждый из них?

Если да, то визажисту лучше остаться на площадке и колдовать над вами перед каждой сменой наряда. Рекомендую начинать съемку с более простых и лаконичных образов, соответственно и макияжа. Во-первых, его будет проще менять в дальнейшем, а во-вторых, в начале коннект между всеми членами команды еще не настроен до конца. Возможно вам нужно будет время раскрыться и почувствовать себя свободно, а сделать это в сложном ярком образе будет сложнее — он слишком давит. А вот к концу съемки уже начинается настоящее раздолье для экспериментов! Так что все самое «опасное» и трудоёмкое по макияжу оставляем напоследок.

Тотальная смена образов на одной съемке — классный вариант, когда хочется получить разные по настроению снимки.

Но если вас вполне устроит один макияж на все луки, выбирайте что-то нейтральное: бежево-бронзовый смоки, например. Эта цветовая гамма подходит практически всем, при этом не привлекает лишнего внимания и только подчеркивает взгляд.

Со слишком ярким макияжем, образ может стать тяжелым. Это состарит вас в кадре и буквально испортит снимки.

5. Для простых фотосессий «для себя» можно обойтись и собственными силами

Хотя опытные фотографы настаивают: профессиональный макияж от визажиста хотя бы раз обязательно нужно попробовать!

И все-таки, если вы справляетесь сами, помните: лучше проще. Не стоит сразу демонстрировать все содержимое косметички на своем лице. Длинные стрелки + яркая помада + вычерченные скульптором скулы + графичные брови = too much. Да даже парочки слагаемых из этого примера хватит, чтобы ослепить любого смотрящего…

Идем по стабильно успешной схеме: натуральный, спокойный макияж. Может чуть ярче, чем в жизни, так как камера немного съедает цвета.

6. Соблюдайте баланс

Если все же готовы на эксперименты и хотите нанести яркий макияж, то образ должен быть максимально лаконичным и строгим.

7. Следите за трендами!

Сейчас в моде натуральность и естественность! Так что никакого жесткого контуринга а-ля Ким Кардашьян, сценических гипертрофированных образов и графики.

Тональный крем для ровного цвета лица, естественные брови, сочные, но не кричащие губы. Для летних фотосессий на открытом воздухе можно добавить немного бронзера для эффекта загара и хайлайтера — для сияния.