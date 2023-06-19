Как избавиться от растяжек и предотвратить их появление

Растяжки – это полоски из рубцовой ткани, которые никак не вредят здоровью, но порой значительно выделяются на коже, поэтому их обладатели стараются удалить этот косметический дефект. Однако стоит знать, что сделать это практически невозможно, особенно с помощью косметических средств.

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Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматовенеролог Лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

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По словам эксперта, растяжки возникают из-за нарушения синтеза коллагена и эластина в коже. При дефиците этих белков кожа истончается, становится хрупкой и разрывается, а возникшую полость заполняет соединительная ткань. При этом растяжки выглядят как извилистые полоски – сначала красноватые или фиолетовые из-за наличия кровеносных сосудов, а когда кровоснабжение прекращается, они становятся белыми.

«Производители косметических средств выпускают множество кремов и лосьонов, с помощью которых обещают избавить от растяжек. Однако это не более чем маркетинговый ход. Как и от любого рубца или шрама, полностью избавиться от растяжек практически невозможно: участки соединительной ткани не вернутся в изначальное состояние. Поэтому домашние процедуры – косметические средства и массажи – эффекта не принесут, разве что помогут улучшить общее состояние кожи», – констатировала Александра Филева.

Она отметила, что в косметологии растяжки удаляют или делают менее заметными с помощью различных механических шлифовок, пилингов, мезотерапии и лазера, которые разрушают поверхность рубцового образования. В результате в соединительной ткани стимулируются обменные процессы, она приобретает цвет здоровой кожи и становится более плотной.

«Есть заблуждение, что растяжки появляются исключительно из-за стремительного роста, например, в подростковом возрасте или набора веса и их можно предупредить, активно ухаживая за кожей в эти периоды. Но, к сожалению, профилактика тоже не дает стопроцентного эффекта», – сообщила дерматовенеролог.

Дело в том, что растяжки – это в первую очередь результат гормонального дисбаланса, который негативно сказывается на выработке коллагена и эластина. Поэтому такие рубцы возникают на коже в основном в период гормональных бурь – в пубертатном периоде, во время беременности и грудного вскармливания. Изменение объемов тела при нехватке белков, отвечающих за эластичность кожи, приводит к такому косметическому дефекту.