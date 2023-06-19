3 простых упражнения, которые спасут от сухости пяток

Из-за жары и неудобной открытой обуви в летний сезон стопы страдают куда сильнее, чем зимой. Именно поэтому так важно позаботиться о них.

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Один из самых эффективных способов привести стопы и пятки в порядок – гимнастика для ног. Гимнастика не только помогает оздоровить кожу стоп, но также избавляет от усталости в ногах.

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Подробнее о простых, но эффективных упражнениях для стоп – в материале "Рамблера".

Чем полезна гимнастика

Данные упражнения способствуют укреплению и растяжке мышц стопы. Они будут одинаково полезны как для тех, кто весь день проводит на ногах, так и для тех, кто ведет сидячий образ жизни.

Выполняя упражнения, вы не только укрепите стопы, но и сможете избавиться от сухости пяток. Дело в том, что гимнастика улучшает обменные процессы: кровообращение в ногах налаживается, отеки уходят, а ткани интенсивнее снабжаются кровью, кислородом и питательными веществами.

Из-за того, что общее состоянии кожи улучшится, вы будете реже сталкиваться с мазолями и натоптышами. Чтобы в ближайшее время заметить результат, практикуйте упражнения каждый день 10-15 минут. Гимнастику важно выполнять без носков, постепенно увеличивая нагрузку.

Ходьба на носках и пятках

Встаньте ровно, положите руки на пояс и поочередно ходите то на носках, то на пятках. Чередуйте данное упражнение с ходьбой на внутренней и внешней стороне стопы.

Перекатывание мяча

Сядьте удобно на стул, положите под стопу мяч, надавите на него подошвой и выполняйте перекатывающие движения по паре минут на каждую ногу. Для этих целей отлично подойдет ортопедический мяч с шипами, но также можно использовать любой подходящий круглый предмет – даже фрукт.

Круговые вращения

Это упражнение можно выполнять и сидя, и стоя – как вам удобно. Выполняйте вращение стопами то по часовой, то против часовой стрелке. Двигаясь по часовой стрелке, постарайтесь коснуться пола косточками большого пальца, а двигаясь против – косточками мизинца.