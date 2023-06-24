5 ненужных бьюти-средств, на которые вы зря тратите деньги

Современный бьюти-рынок переполнен различными средствами для женщин. Какие-то из них обещают избавить от прыщей и морщин, какие-то омолодить за одну ночь, а другие подчеркнуть уже имеющиеся достоинства внешности.

© Unsplash

Однако по-настоящему действенных средств в магазинах не так много, а вот тех, что лишь захламляют косметичку и ежемесячно сокращают бюджет – огромное количество.

Видео дня

Подробнее о бьюти-средствах, на которые вы зря тратите деньги – в материале "Рамблера".

Бомбочки для ванн

Бомбочки для ванн создают настроение, обладают приятным ароматом, а еще обещают увлажнить кожу. Однако производители молчат о том, что бомбочки, богатые ароматизаторами, могут навредить женскому здоровью и даже спровоцировать молочницу. То же самое касается пены для ванны.

Скрабы для лица

Как правило, скрабы для лица – довольно грубые по составу средства, которые лишь вредят коже. Куда лучше выбирать для отшелушивания пилинги с невысокой концентрацией кислот. Чтобы подобрать пилинг, который подойдет именно вам, проконсультируйтесь со специалистом.

Кокосовое масло

Некоторые женщины используют кокосовое масло для того, чтобы увлажнить высушенные кончики волос. Однако зачастую это приводит лишь к обратному результату: кокосовое масло проникает в кутикулу волоса, и волосы с низкой пористостью становятся еще суше.

Для лица кокосовое масло также не подходит. Оно закупоривает поры и, как следствие, может вызвать прыщи и черные точки.

Женские средства для бритья

Женские бритвы и другие средства для бритья, как правило, стоят дороже мужских. При этом по качеству они могут быть такими же и даже хуже, ведь затраты на изготовление, материалы и ингредиенты почти не отличаются. В следующий раз, решив приобрести бритву, обратите внимание на варианты для мужчин – цены вас наверняка удивят.

Люксовая тушь